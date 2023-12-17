هذه أخطرها على الإطلاق.. خبراء: 5 ألعاب تجنب شراءها حفاظًا على سلامة أطفالك

فوفقًا لبيانات لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، فقد أدت الإصابات المرتبطة بالألعاب إلى دخول 145 ألف طفل، أعمارهم دون الثانية عشرة عامًا، إلى غرف الطوارئ في عام 2022.