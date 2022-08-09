ينتقل من الحيوان للإنسان.. فيروس جديد يضرب الصين وينذر تايوان

ووفقًا للباحثين، لم يُعرف بعد ما إذا كان العامل الممرض يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات في المناطق المصابة إصابة 5٪ من الكلاب و2٪ من الماعز، وقد تكون الذبابات الناقل الرئيسي لـLayV؛ حيث تم اختبار 27٪ إيجابية.