3 فناجين من القهوة يوميًا قد تقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ويقول فريق الدراسة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية تناول جرعة معتدلة من الكافيين يوميًا باعتبارها من العادات الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، نظرًا لما تنطوي عليه هذه العادة من فوائد صحية بعيدة المدى، لا سيما من أجل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية التي تتسبب في 32% من حالات الوفيات على مستوى العالم.