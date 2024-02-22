للنساء وبالوزن والنسب.. "نظام غذائي" يحاصر هبات ومضاعفات "سن اليأس"

ووجدوا أنّه يجب على النساء ألّا يتناولْنَ أكثر من "5" غرامات من الملح يوميًّا، وما لا يقلّ عن "300" غرام من الخضار، و"200" غرام من الفاكهة يوميًّا، بالإضافة إلى "1" أو "1.2" غرام من البروتين لكل كغ من وزن المرأة يوميًّا، من أجل "زيادة العضلات الهيكلية والحفاظ عليها". وبالنسبة للمرأة التي تزن "70" كغ، فإن هذا يعادل صدرين ونصفًا من صدور الدجاج.