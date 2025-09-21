قلة النوم تُهدّد قلبك.. دراسة: أقل من 6 ساعات نوم تضاعف خطر ارتفاع ضغط الدم أربع مرات

حذرت دراسة نشرها موقع “فيريلي هيلث” من أن النوم أقل من ست ساعات ليلاً يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، بسبب خلل في الساعة البيولوجية للجسم. وأوضح الخبراء أن النوم الكافي (7-9 ساعات) يسمح للجسم بخفض ضغط الدم طبيعياً ليلاً، لكن قلة النوم تعطل إفراز الميلاتونين وتُحفّز إفراز الكورتيزول، مما يُضيّق الأوعية الدموية ويُرفع الضغط.
وأشارت الدراسة إلى أن اضطرابات النوم مثل الأرق، وانقطاع النفس النومي، والخدار، ومتلازمة تململ الساقين، كلها مرتبطة بزيادة ملحوظة في ضغط الدم. فمثلاً، يعاني 44% من مرضى الخدار من ارتفاع ضغط الدم، بينما يُضاعف العمل بنظام المناوبات مع نوم أقل من 6 ساعات هذا الخطر بأكثر من الضعف.
وقالت جامعة أكسفورد: “الأرق اضطراب شائع يُعيق الاستغراق في النوم أو الاستمرار فيه، وهو عامل خطر مستقل لأمراض القلب”.
ودعت الدراسة إلى تحسين عادات النوم: الحفاظ على جدول منتظم، تجنب الشاشات قبل النوم، خلق بيئة مظلمة وهادئة، وتجنب الكافيين بعد الظهر. كما أوصت بالاستحمام الدافئ وقراءة الكتاب كروتين استرخائي.
وتشير بيانات وكالة "رويترز" إلى أن كثيرين يواجهون صعوبة في الحصول على نوم كافٍ، ما يجعل التدخل السلوكى أول خطوة وقائية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.