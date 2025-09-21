قلة النوم تُهدّد قلبك.. دراسة: أقل من 6 ساعات نوم تضاعف خطر ارتفاع ضغط الدم أربع مرات

وقالت جامعة أكسفورد: “الأرق اضطراب شائع يُعيق الاستغراق في النوم أو الاستمرار فيه، وهو عامل خطر مستقل لأمراض القلب”.

ودعت الدراسة إلى تحسين عادات النوم: الحفاظ على جدول منتظم، تجنب الشاشات قبل النوم، خلق بيئة مظلمة وهادئة، وتجنب الكافيين بعد الظهر. كما أوصت بالاستحمام الدافئ وقراءة الكتاب كروتين استرخائي.

وتشير بيانات وكالة "رويترز" إلى أن كثيرين يواجهون صعوبة في الحصول على نوم كافٍ، ما يجعل التدخل السلوكى أول خطوة وقائية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.