"عش بصحة" لمرضى السكري: اتبع هذه النصائح للعناية بالقدمين أثناء الحج

وتفصيلاً، أوضح حساب "عش بصحة" في إنفوجراف على "إكس" أن عملية العناية بالقدمَين لمرضى السكري تتطلب ارتداء حذاء مريح، وفحص القدم بشكل يومي، وغسلها بالماء الدافئ والصابون، وكذلك تجفيفها جيدًا، خاصة بين الأصابع، وتجنُّب إزالة طبقات الجلد السميك والتصلب.