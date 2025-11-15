تبدأ بزوائد القولون.. دراسة صادمة: الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وجدت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة بانتظام يزيد احتمال إصابة النساء دون سن الخمسين بزوائد القولون، وهي تغيرات تعد مؤشرات مبكرة على خطر تطور سرطان الأمعاء.
والدراسة التي نشرت في مجلة " JAMA Oncology"، شملت أكثر من 29 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و42 عاما، واعتمدت على نظام تصنيف نوفا لقياس كمية الأطعمة المستهلكة.
أظهرت النتائج أن النساء الأكثر استهلاكا للأطعمة فائقة المعالجة ارتفع لديهن خطر الإصابة بزوائد القولون أو المستقيم بنسبة 45% مقارنة بغيرهن. كما سجّلت الدراسة خلال المتابعة الممتدة 24 عاما أكثر من 1189 ورما مبكرا و1598 آفة مسننة.
وربطت الدراسة بشكل خاص بين المشروبات المحلاة صناعياً، ومحسّنات النكهة، ومختلف الإضافات الغذائية، وبين زيادة هذا الخطر.
قال الدكتور أندرو تشان، المعد الرئيسي للدراسة: "نشهد زيادة مقلقة في سرطان الأمعاء لدى الشباب، ودور النظام الغذائي وميكروبيوم الأتمى وقلة النشاط البدني قد يكون جزءا من تفسير هذا الاتجاه". تشمل الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب: تغيرات مستمرة في حركة الأمعاء، الإسهال أو الإمساك المزمن، ظهور دم في البراز، ألم أو انتفاخ في البطن، فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر.