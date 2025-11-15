تبدأ بزوائد القولون.. دراسة صادمة: الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

قال الدكتور أندرو تشان، المعد الرئيسي للدراسة: "نشهد زيادة مقلقة في سرطان الأمعاء لدى الشباب، ودور النظام الغذائي وميكروبيوم الأتمى وقلة النشاط البدني قد يكون جزءا من تفسير هذا الاتجاه". تشمل الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب: تغيرات مستمرة في حركة الأمعاء، الإسهال أو الإمساك المزمن، ظهور دم في البراز، ألم أو انتفاخ في البطن، فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر.