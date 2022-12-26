كيف تحافظ على بيتك دافئاً وآمناً في الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة، تبحث العائلات عن طرق لتوليد الحرارة وتدفئة أرجاء المنزل باستخدام المدافئ المنزلية والصوبات التي تعد مصادر جيدة للتدفئة، إلا أنها قد تكون خطيرة للغاية، لذلك يجب على العائلات توخي الحذر الشديد مع جميع أجهزة التدفئة، حيث تعد معدات التدفئة سببًا رئيسًا لحوادث الاختناق ولحرائق المنازل والوفيات الناتجة عنها، وأغلب هذه الحرائق تحدث في فصل الشتاء، وتسهم الأخطاء المنزلية الشائعة في أغلبية هذه الحرائق، وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للسلامة ولاستخدام آمن لمعدات التدفئة: