من تعدد المهام إلى الأطعمة فائقة التصنيع.. دراسة صادمة: 7 سلوكيات شائعة تدمر الدماغ

كشفت دراسة حديثة عن سبع عادات يومية تبدو غير ضارة، لكنها قد تكون السبب الخفي وراء تدهور صحة الدماغ وظهور أمراض خطيرة مثل الاكتئاب وألزهايمر.
ويُعرّف التقرير، المنشور على موقع صحيفة "نيويورك بوست"، العادات بأنها سلوكيات متكررة تُنفّذ تلقائيًا دون جهد واعٍ، ما يحرر الطاقة العقلية للتركيز على مهام جديدة ومعقدة.
وعند الشروع في تكوين عادة جديدة، تبرز القشرة الجبهية (Prefrontal Cortex) في الجزء الأمامي من الدماغ كمحرك أساسي و"المركز التنفيذي" لتكوين العادات الجديدة.
حيث تتولى القشرة الجبهية التخطيط الاستراتيجي، اتخاذ القرارات، وحل المشكلات، قبل أن تنتقل هذه المهام لمناطق تلقائية في الدماغ، حتى تتفرغ القشرة الجبهية لتحديات جديدة.
في هذا السياق، حذر الطبيب النفسي الشهير دانيال أمين، المتخصص في أبحاث تصوير الدماغ والباحث في كاليفورنيا، من سبع عادات شائعة يمارسها الملايين يوميًا دون إدراك لمخاطرها الحقيقية على الوظائف المعرفية. وقد صرح أمين أن "حتى الإصابات الخفيفة للرأس قد تسبب مشاكل في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب وضبابية الدماغ".
إليكم أبرز هذه العادات المدمرة:
-عدم القدرة على رفض الطلبات: نصيحة أمين: "توقف عن قول 'نعم' لكل شيء. تعلم أن تقول: سأفكر في هذا الأمر قبل الالتزام".
-تعدد المهام: يقلل التركيز ويضعف الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار ويزيد التوتر والقلق؛ يُنصح بالتركيز على مهمة واحدة في كل مرة.
-الإكثار من الأطعمة فائقة التصنيع: ترتبط بالسمنة، السكري، السرطان، الاكتئاب، والموت المبكر؛ يُشجع على اختيار الأطعمة الصحية.
-الخمول وقلة الحركة: يقلل تدفق الدم للدماغ، ما يزيد خطر الاكتئاب وألزهايمر؛ الحركة المنتظمة تحسن المزاج والتركيز.
-استخدام منتجات عناية ضارة: مثل تلك التي تحتوي على البارابين والفثالات، تسبب اضطراب الهرمونات والتعب وضبابية الدماغ.
-التزام روتين ثابت دون تطوير: "عندما تتوقف عن التعلم، يبدأ عقلك في التدهور"؛ يُشجع على تحفيز الدماغ بتعلم أشياء جديدة بانتظام.
-إهمال السلامة وإصابات الرأس: حتى الإصابات الخفيفة تسبب القلق، الاكتئاب، وضبابية الدماغ؛ يُنصح بارتداء الخوذة وتوخي الحذر لتجنبها.
هذه التحذيرات تستدعي إعادة تقييم شاملة لسلوكياتنا اليومية للحفاظ على صحة دماغية مثلى ووقاية من الأمراض.