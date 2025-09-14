من تعدد المهام إلى الأطعمة فائقة التصنيع.. دراسة صادمة: 7 سلوكيات شائعة تدمر الدماغ

في هذا السياق، حذر الطبيب النفسي الشهير دانيال أمين، المتخصص في أبحاث تصوير الدماغ والباحث في كاليفورنيا، من سبع عادات شائعة يمارسها الملايين يوميًا دون إدراك لمخاطرها الحقيقية على الوظائف المعرفية. وقد صرح أمين أن "حتى الإصابات الخفيفة للرأس قد تسبب مشاكل في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب وضبابية الدماغ".