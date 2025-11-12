بين الشيخوخة وأعراض الخرف.. دراسة: طريقة الكلام في الحديث اليومي قد تكشف تغيرات مبكرة في صحة الدماغ

خلصت دراسة كندية حديثة أجراها مركز بايكريست لرعاية المسنين، بالتعاون مع جامعتي تورنتو ويورك، إلى أن السمات الدقيقة في الكلام اليومي - مثل التوقفات، وكلمات الحشو (مثل "آه"، "همم")، وتوقيت البحث عن الكلمات - ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوظيفة الإدراكية التنفيذية في الدماغ.