وظائف دماغك في خطر.. الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة في دائرة الجناة!

تؤثر مواد غذائية كثيرة، مثل الدهون المهدرجة وغيرها، سلباً في الدماغ والوظائف الإدراكية للإنسان.
وتشير خبيرة التغذية الروسية يلينا تيخوميروفا، إلى أن استهلاك الزيوت النباتية المعالجة، أو ما يُسمى الدهون المهدرجة، يؤثر سلبا في وظائف الدماغ.
والمثال الكلاسيكي لمثل هذا المنتج هو السمن النباتي (المرغرين)، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وتقول: "عندما يستهلك الشخص كميات كبيرة من الدهون المهدرجة، لا يتمكن الجسم من معالجتها لذلك تخزن في الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تدميرها المبكر وانخفاض الوظائف الإدراكية".
ووفقا لها يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة سلبا في وظائف الدماغ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والإضافات الغذائية المختلفة، مشيرة إلى أن تناولها مع المشروبات الحلوة يسهم بشكل كبير في الإصابة بالسمنة، التي يؤدي وجودها إلى انخفاض نشاط الدماغ.
وتشير الطبيبة، إلى أن السكر ضار للدماغ. نعم الغلوكوز وقود ضروري للجسم.، كما يجب تناول الكربوهيدرات، لكن عند تقليل كميتها بصورة دورية وتنظيم نوبات جوع معتدلة، سيكون له تأثير إيجابي في وظائف الدماغ.
وقالت: الإفراط في تناول المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها يؤثر سلباً في الدماغ والوظائف الإدراكية للإنسان؛ حيث يعد الكحول أحد الجناة في التأثير السلبي.