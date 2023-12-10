وظائف دماغك في خطر.. الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة في دائرة الجناة!

ووفقا لها يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة سلبا في وظائف الدماغ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والإضافات الغذائية المختلفة، مشيرة إلى أن تناولها مع المشروبات الحلوة يسهم بشكل كبير في الإصابة بالسمنة، التي يؤدي وجودها إلى انخفاض نشاط الدماغ.