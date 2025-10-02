لذيذة وصحية.. 6 أطعمة تحمي الكلى وتقلل مخاطر العدوى والالتهابات

كشف تقرير على موقع "هيلث سايت" أن تضمين ستة أطعمة يومية في النظام الغذائي يمكن أن يدعم عمل الكلى ويقلل من مخاطر الإصابة بالالتهابات والمشاكل الكلوية.
بينت الدراسة أن هذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد الكلى على التخلص من السموم وتحسين وظائفها.
القرنبيط: حليف الكلى الأول
"القرنبيط غني بفيتامين سي وفولات، مما يساعدهم على التخلص من السموم بشكل طبيعي"، بحسب باحثة كارولين جونز، مُشاركة في الدراسة. يُنصح بتحضيره على البخار أو التحميص لاستغلال الفوائد الكاملة.
الكرنب: مُنظف البول الفعّال
أشارت الدراسة إلى أن الكرنب يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، مما يجعله آمنًا للمصابين بأمراض الكلى. كما يساهم في "تفتيت المواد الضارة قبل وصولها إلى الكلى"، بحسب استشاري التغذية د. أحمد محمد.
الأناناس: مُضاد للالتهابات
يُعد الأناناس من الخيارات الآمنة لمرضى الكلى بسبب محتواه القليل من الصوديوم والبوتاسيوم. كما تحتوي على إنزيم البروميلين، الذي وصفته الدراسة بأنه "أداة طبيعية لخفض الالتهابات وتعزيز وظائف الكلى".
الثوم: حامي أنسجة الكلى
تمتد فوائد الثوم إلى حماية الكلى من الجذور الحرة. قالت الدكتورة ليلى حسن، رئيس قسم أمراض الكلى في مستشفى "صلاحوم"، إن "الثوم يقلل الإجهاد التأكسدي ويمنع تلف أنسجة الكلى الناتج عن التهابات مستمرة".
التوت الأزرق والتفاح
أكدت الدراسة أن التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، مثل التوت الأزرق والتفاح، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، مما يخفف الضغط على الكلى.