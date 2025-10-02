لذيذة وصحية.. 6 أطعمة تحمي الكلى وتقلل مخاطر العدوى والالتهابات

الكرنب: مُنظف البول الفعّال

أشارت الدراسة إلى أن الكرنب يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، مما يجعله آمنًا للمصابين بأمراض الكلى. كما يساهم في "تفتيت المواد الضارة قبل وصولها إلى الكلى"، بحسب استشاري التغذية د. أحمد محمد.