لا للمسكنات والكافيين.. 8 إرشادات لمن يعاني من الشقيقة يقدّمها "صحي القصيم"

وأضاف: من الإرشادات الصحية لمن يعاني من الشقيقة: "الحد من الإجهاد والتعامل معه، والتقليل من تناول الكافيين، والحرص على أخذ قسطٍ كافٍ من الراحة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والابتعاد عن محفزات الصداع، والحرص على جعل بيئة النوم مريحة".