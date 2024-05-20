لا للمسكنات والكافيين.. 8 إرشادات لمن يعاني من الشقيقة يقدّمها "صحي القصيم"

قدّم تجمع القصيم الصحي، 8 إرشادات صحية لمن يعاني من الشقيقة.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن عدم تناول الكثير من مسكنات الألم، والمحافظة على نمط حياة صحي، ضمن الإرشادات الموجهة للمصابين بالشقيقة.
وأضاف: من الإرشادات الصحية لمن يعاني من الشقيقة: "الحد من الإجهاد والتعامل معه، والتقليل من تناول الكافيين، والحرص على أخذ قسطٍ كافٍ من الراحة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والابتعاد عن محفزات الصداع، والحرص على جعل بيئة النوم مريحة".
يُشار إلى أن الشقيقة هو نوع شائع من أنواع الصداع، يسبب نوبات من الصداع الشديد، مع الإحساس بالنبض في الرأس مصحوب بالغثيان والقيء والحساسية المفرطة للضوء والصوت، مع عدم القدرة على مواصلة الواجبات والأنشطة اليومية.