"ورم على رقاقة".. ابتكار ثوري يمكّن خلايا المناعة من اختراق حصون السرطان

على مدى أكثر من عشرين عامًا، أثبت علاج الخلايا التائية المعدَّلة (CAR-T) فعاليته في مكافحة سرطانات الدم، غير أن التحدي الأكبر ظل في تطبيقه على الأورام الصلبة، التي تمثل أكثر من 90% من أنواع السرطان.