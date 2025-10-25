"ورم على رقاقة".. ابتكار ثوري يمكّن خلايا المناعة من اختراق حصون السرطان

على مدى أكثر من عشرين عامًا، أثبت علاج الخلايا التائية المعدَّلة (CAR-T) فعاليته في مكافحة سرطانات الدم، غير أن التحدي الأكبر ظل في تطبيقه على الأورام الصلبة، التي تمثل أكثر من 90% من أنواع السرطان.
يقول دان دونجون هوه، أستاذ الهندسة الحيوية في جامعة بنسلفانيا الأمريكية: "حقق هذا النهج نجاحًا ملحوظًا ضد سرطانات الدم، ولكن لا ينطبق الشيء نفسه على الأورام الصلبة."
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، يكمن التحدي الرئيسي في المعركة ضد السرطان في التغلب على البيئة الدقيقة للورم، وهي بيئة معادية أشبه بالحصن، تعمل بنشاط على "حماية" و"إخفاء" الخلايا الخبيثة من الهجوم المناعي.
فالخلايا السرطانية تتغذى على أوعية دموية مختلة ومتسربة، بينما تؤدي شبكة من الإشارات البيولوجية دورًا في حماية الخلايا السرطانية من هجمات خلايا المناعة. وكان السؤال الكبير أمام العلماء: كيف يمكن لخلايا (CAR-T) أن تخترق هذا الحصن الدفاعي القوي دون أن تفقد فعاليتها؟
طور فريق البحث جهازًا شفافًا دقيقًا يحاكي بيئة الورم الدقيقة، بما في ذلك الأوعية الدموية والخلايا المناعية، مما يتيح رؤية تفاعل خلايا CAR-T مع الورم بشكل مباشر.
ويقول الباحث الأول هايجياو ليو: "نحاول أن نجعل خلايا المناعة تشعر بالراحة حتى تستعيد ذاكرتها وتعمل كما في الجسم البشري."
خلال التجارب، لاحظ الباحثون أن خلايا الأوعية الدموية ترسل إشارات تجذب خلايا CAR-T إلى موقع الورم، لكن هذه الإشارات تتلاشى بسرعة.
ولحل المشكلة، استخدم الفريق دواء فيلداجليبتين المستخدم لعلاج السكري، فتمكنوا من تعزيز هذه الإشارات، مما سمح لخلايا المناعة بالتسلل إلى الورم بفعالية أكبر.
يقول "هوه": "يكمن جمال هذا النظام في شفافيته، إنه نافذة على ساحة معركة العلاج المناعي داخل الجسم، نشاهد فيها كل شيء."
يسمح هذا النموذج بدراسة التفاعلات الجزيئية بين السرطان والمناعة بدقة، مما يسرّع تطوير علاجات جديدة باستخدام خلايا CAR-T المناعية.
ويمكن من خلاله تقييم هذه العلاجات بسرعة وأمان قبل استخدامها سريريًا.
ويضيف "هوه": "يمكن أن تُسهم هذه المعرفة الجديدة في تسريع تطوير علاجات مناعية أكثر فعالية وأمانًا لمرضى السرطان."