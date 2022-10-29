هل يقل معدل النوم عند التقدم في السن؟.. هذه إجابة المختصين

كشف مختصون حقيقة ما يُشاع عن قلة معدل النوم الطبيعي عند التقدم في العمر، مبينين أن قلة النوم لها تبعات سلبية على الصحة.
وأوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال سلسلته التوعوية (إشاعة الأسبوع) إلى تساؤل دارج لدى الكثير من الناس حول معدل النوم الطبيعي لدى كبار السن، حيث يُعتقد الكثير أنه عند التقدم في العمر يقل معدل النوم.
وبيّن أن الحقيقة بحسب المختصين في المجال نفسه أن كبار السن يحتاجون إلى النوم بالمعدل نفسه الذي يحتاج إليه البالغون من الوقت، أي بما يقارب ما بين 7 إلى 8 ساعات نوم يوميًا.
وأشار المجلس إلى أن قلة النوم تعد عاملاً أساسيًا يُسهم بالإصابة بعدة أمراض كأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وتأثير معدلات التركيز والمزاج.
وقال إن النوم المعتدل بساعات كافية يُسهم في الحفاظ على الجهاز المناعي لدى كبار السن، ويساعد أيضًا على الحفاظ على الوزن، ويعزز النشاط العقلي، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.