هل يقل معدل النوم عند التقدم في السن؟.. هذه إجابة المختصين

وبيّن أن الحقيقة بحسب المختصين في المجال نفسه أن كبار السن يحتاجون إلى النوم بالمعدل نفسه الذي يحتاج إليه البالغون من الوقت، أي بما يقارب ما بين 7 إلى 8 ساعات نوم يوميًا.