4 أعراض لمرض "السيلياك" يوضحها "تجمع الرياض الصحي"

عرّف تجمع الرياض الصحي الأول بأبرز أعراض مرض السيلياك، لافتًا إلى أن بعض الحالات البسيطة قد لا تسبب ظهور أي أعراض، لكن التشخيص قد يثبت الإصابة به.
وأضاف: قد تظهر الأعراض لدى البعض بعد تناول الجلوتين لأول مرة، وقد تظهر لدى آخرين بعد تناوله لأكثر من مرة.
وتشمل أعراض السيلياك وفق إنفوجراف نشره "صحي الرياض": الإسهال وهو أكثرها شيوعًا، ومشكلات في الجهاز الهضمي؛ مثل "الغثيان، وتقلصات المعدة، والقيء والانتفاخات، والإمساك"، وفقدان الشهية ونقص الوزن بلا سبب، وظهور دهون بالبراز بسبب عدم امتصاصها بالجسم، والتعب والإرهاق؛ بسبب سوء امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية.