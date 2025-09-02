نوبات الصرع وأعراضها.. ما هي أسبابها ومن الأكثر عرضة للإصابة؟

ويُمكن أن يُصاب أي شخص بالصرع في أي عمر، لكنه يظهر بشكل أوضح لدى الأطفال الصغار وكبار السن فوق 65 عامًا. أما الأعراض فتختلف باختلاف نوع النوبات ومكان حدوثها في الدماغ، فقد تكون مجرد تحديق في الفراغ أو تصل إلى ارتعاش شديد وفقدان كامل للوعي. بعض المرضى يسبق نوباتهم إحساس غريب يعرف بـ"الهالة"، مثل الشعور بوخز، أو شم رائحة غير موجودة، أو تغيرات عاطفية مفاجئة.