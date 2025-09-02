نوبات الصرع وأعراضها.. ما هي أسبابها ومن الأكثر عرضة للإصابة؟

الصرع هو أحد الاضطرابات العصبية المزمنة التي تؤثر على نشاط الدماغ، حيث يسبب نوبات متكررة وغير متوقعة نتيجة نشاط كهربائي غير طبيعي في الخلايا العصبية.
ووفقًا لموقع MedlinePlus التابع لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية، يحدث الصرع عندما تؤدي تغيرات في الدماغ إلى إثارة مفرطة للخلايا العصبية، فتُرسل إشارات غير طبيعية ينتج عنها فقدان للوعي أو تغيرات في السلوك والانتباه، وقد تظهر على شكل حركات جسدية لا إرادية.
تتنوع أسباب الصرع بين ما هو مكتسب وما هو وراثي. فمن بين العوامل المرتبطة به السكتة الدماغية، والخرف مثل الزهايمر، وإصابات الرأس، والعدوى كالتهاب السحايا أو التهاب الدماغ أو خراج الدماغ، إضافة إلى مشاكل تحدث منذ الولادة مثل إصابات أثناء الولادة أو اضطرابات التمثيل الغذائي.
كما قد ينجم عن أورام الدماغ أو خلل الأوعية الدموية أو أمراض مدمرة للأنسجة الدماغية. وهناك أيضًا نوبات وراثية تُعرف بالصرع العائلي.
ويُمكن أن يُصاب أي شخص بالصرع في أي عمر، لكنه يظهر بشكل أوضح لدى الأطفال الصغار وكبار السن فوق 65 عامًا. أما الأعراض فتختلف باختلاف نوع النوبات ومكان حدوثها في الدماغ، فقد تكون مجرد تحديق في الفراغ أو تصل إلى ارتعاش شديد وفقدان كامل للوعي. بعض المرضى يسبق نوباتهم إحساس غريب يعرف بـ"الهالة"، مثل الشعور بوخز، أو شم رائحة غير موجودة، أو تغيرات عاطفية مفاجئة.
وتتعدد أنواع النوبات: فهناك نوبات الغيبوبة التي تغيّر السلوك دون حركة واضحة، والنوبات البؤرية التي قد لا تؤثر على الوعي مباشرة ولكنها قد تمتد لتشمل الدماغ بأكمله، إضافة إلى النوبات العامة التي تصيب جانبي الدماغ وتؤدي إلى فقدان الوعي وحركات جسدية عنيفة تشمل الجسم بالكامل.