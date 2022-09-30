تعرَّف على أثر الفاكهة في الذاكرة والصحة النفسية

وتابع: "الكمية الإجمالية التي نستهلكها ليست بنفس أهمية عدد المرات التي نستهلك فيها الفاكهة. كان ذلك مفاجئاً حقاً لأنك تتوقع أن الكمية والوتيرة ستكونان متساويتين، لكنهما ليستا كذلك".

وكشف الباحثون أن تناول الفاكهة بشكل متكرّر في صورة نيئة، قد يزيد من امتصاص العناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للأكسدة، ما يزيد من تأثيرها على الصحة النفسية.