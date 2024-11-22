تحذير: خطأ شائع في محال الحلاقة قد يصيب الرجال بعدوى فطرية

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أرجع ممارسو المهنة السبب إلى إهمال النظافة العامة في محال الحلاقة، كما أن العديد من الرجال يفضلون قصات الشعر التي تتطلب حلاقة الجوانب مع إبقاء الشعر طويلاً في الأعلى، التي يتم تنفيذها في محال حلاقة "رخيصة وغير مؤهلة".