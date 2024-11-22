تحذير: خطأ شائع في محال الحلاقة قد يصيب الرجال بعدوى فطرية

حذَّر عدد من ممارسي مهنة الحلاقة من زيادة مقلقة في حالات الإصابة بعدوى السعفة الفطرية، التي يُصاب بها الرجال أثناء قص الشعر؛ ما قد يؤدي إلى تشوهات جلدية في فترة زمنية قصيرة.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أرجع ممارسو المهنة السبب إلى إهمال النظافة العامة في محال الحلاقة، كما أن العديد من الرجال يفضلون قصات الشعر التي تتطلب حلاقة الجوانب مع إبقاء الشعر طويلاً في الأعلى، التي يتم تنفيذها في محال حلاقة "رخيصة وغير مؤهلة".
وأشار مايك تايلور، مدير أكاديمية تدريب الحلاقين في "بول" جنوب إنجلترا، إلى أن المحال الأرخص لا تنظف آلات الحلاقة بشكل جيد؛ ما يؤدي إلى تجمع الشعر عليها؛ وبالتالي انتقال العدوى.
وتُعتبر "السعفة" عدوى فطرية شائعة، تنتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد، أو عبر الأدوات الملوثة، مثل الأمشاط والمناشف، وتؤثر بشكل رئيسي على الأطفال، بالرغم من أن البالغين قد يصابون بها أيضًا.
وتظهر الأعراض في شكل حلقات متقشرة على الجلد، مع حكة ونتوءات قد تكون حمراء أو بُنية.
وللحماية من العدوى ينصح الأطباء بعدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل الأمشاط والقبعات.
وأكد الدكتور جيمس أودونوفان، عضو في مجموعة استشارية فنية في منظمة الصحة العالمية، أهمية فحص أفراد الأسرة والعلاج في حال الإصابة بالعدوى. كما أوصى في فيديو على "يوتيوب" بعلاج جميع أفراد الأسرة بشامبو مضاد للفطريات إذا كان أحدهم مصابًا، حتى وإن لم تثبت الإصابة بشكل قاطع.
وعلى الرغم من سمعة السعفة كمرض يصيب الفئات الأقل دخلاً في المناطق الحضرية فإن العدوى يمكن أن تصيب أي شخص. ويجب على المحال الحلاقة أن تكون أكثر حذرًا في الحفاظ على نظافة معداتها؛ لتجنُّب انتشار العدوى.