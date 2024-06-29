هل أنت ذكي جداً أم تدور في حلقة الاكتئاب؟.. إجابات بين غرفة فوضوية وأطباق متسخة!

وزادت: من الضروري أن يتدخل أحدهم ليكسر هذه الحلقة المفرغة سواء كان ذلك من خلال شخص ما يساعدك على الخروج من حالة الاكتئاب، أو عن طريق المساعدة في ترتيب البيت وتنظيمه لتجاوز هذا الوضع، فهناك ترابط دائم بين العقل الباطن وطريقة العيش، وفقًا لبعض الآراء، يُعتبر الشخص الذي يعيش وسط الفوضى مُبتكراً وذكياً جداً، نظراً لتداخل أفكاره وتعددها.