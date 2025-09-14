"تجمع القصيم الصحي يوجّه 6 نصائح مهمة لممارسي رياضة المشي"

وأوضح التجمع أن النصائح تتضمن شرب الماء باستمرار والحفاظ على ترطيب الجسم أثناء المشي وبعده، مع ضرورة تجنب المشي تحت أشعة الشمس المباشرة، والتوقف فورًا عند الشعور بالدوار أو الإرهاق الشديد أو أي صعوبة في التنفس.