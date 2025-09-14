"تجمع القصيم الصحي يوجّه 6 نصائح مهمة لممارسي رياضة المشي"

قدّم تجمع القصيم الصحي ست نصائح مهمة لممارسي رياضة المشي؛ وذلك لضمان أن تكون هذه الرياضة وسيلة لصحة أفضل لا ضررًا على الجسم.
وأوضح التجمع أن النصائح تتضمن شرب الماء باستمرار والحفاظ على ترطيب الجسم أثناء المشي وبعده، مع ضرورة تجنب المشي تحت أشعة الشمس المباشرة، والتوقف فورًا عند الشعور بالدوار أو الإرهاق الشديد أو أي صعوبة في التنفس.
وأشار إلى أهمية استشارة الطبيب المختص في حال وجود أمراض مزمنة قبل ممارسة المشي، بالإضافة إلى الانتباه للطريق لتجنب حالات السقوط أو التعثر، والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة قبل وبعد المشي مباشرة.
وأكد التجمع أن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز من الفوائد الصحية للمشي، ويجعله أسلوب حياة يساهم في الوقاية من الأمراض وتحقيق اللياقة البدنية بأمان.