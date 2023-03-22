بـ7 أنظمة غذائية.. وجبات إفطار وسحور رمضانية صحية ورخيصة الثمن

يشتهر شهر رمضان بموائد الأطعمة الشهية.. ونظرًا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمرُّ بها العالم هذا العام يحتاج الصائمون إلى تعلُّم كيف يجمعون بين الغذاء الشهي والفائدة الصحية وترشيد الميزانية، بجانب البعد عن السمنة.
وفي التفاصيل، قدَّم استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، روشتة لمائدة رمضانية، تشمل أغذية "غنية بالفوائد الصحية، ورخيصة الثمن، وتساعد على إنقاص الوزن"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
الروشتة تتضمن 7 أنظمة غذائية، لكن جميعها يسبقها تناول 3 تمرات مع كوب ماء أو لبن بعد انطلاق مدفع الإفطار. وبعد نصف ساعة من صلاة المغرب يبدأ تناول وجبة الإفطار.
وتركز الوجبات في هذه الأنظمة على التقليل من اللحوم، وأحيانًا بدون لحوم، والإكثار من الخضراوات.
• 3 بيضات مع ملعقة دقيق وخضراوات في صورة "عجة صحية".
• طبق سلطة خضراء.
• رغيف خبز.
• خضراوات (كوسة وباذنجان) محشية أرز وخضرة.
• قليل من اللحم المفروم.
• طبق سلطة خضراء.
• طبق فول مخلوط مع بيضتَين وعش الغراب وطماطم وبصل.
• سلطة خضراء.
• رغيف خبز.
• قطع شيش طاووق مفرومة مع خضراوات وعش الغراب وتسوى في الفرن.
• سلطة خضراء.
•رغيف خبز.
• 3 إلى 5 حبات بطاطس محشية لحم مفروم وخضرة وتسوى في الفرن.
• سلطة خضراء.
• 5 أو 6 ملاعق "فريك مع كبدة الدجاج".
• سلطة خضراء.
• كوسة وبطاطس مع مفروم قوانص الدجاج في الفرن.
• طبق سلطة خضراء.
• رغيف خبز.
أما وجبة السحور فيقترح الدكتور ناجي 3 اختيارات:
• 50 جم جبنة بيضاء بالطماطم مع سلطة ورغيف خبز.
• 3 بيضات مع سلطة ورغيف خبز.
• 5 ملاعق فول مع سلطة ورغيف خبز.
"الطبق الحلو" يحل موعده بين الإفطار والسحور، وقد يكون:
• أرز بالحليب خالي الدسم.
• طبق جيلي.
• طبق سلطة فواكه.
وأكد "ناجي" أهمية العصائر والمياه للصائمين طوال المدة بين الإفطار والسحور؛ لتعويض الجسم عما يفقده من المياه نهارًا؛ ولمساعدته على سهولة الهضم.
ومما يقترحه من العصائر المنعشة المشهور بها رمضان:
• الدوم.
• الكركديه.
• عصير الليمون الطازج.
• عصير البرتقال الطازج.
• عصير الفراولة الطازج.