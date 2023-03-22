بـ7 أنظمة غذائية.. وجبات إفطار وسحور رمضانية صحية ورخيصة الثمن

الروشتة تتضمن 7 أنظمة غذائية، لكن جميعها يسبقها تناول 3 تمرات مع كوب ماء أو لبن بعد انطلاق مدفع الإفطار. وبعد نصف ساعة من صلاة المغرب يبدأ تناول وجبة الإفطار.

وتركز الوجبات في هذه الأنظمة على التقليل من اللحوم، وأحيانًا بدون لحوم، والإكثار من الخضراوات.