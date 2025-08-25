"البيئة" توجه رسالة للطلاب مع بداية العام: افطروا جيدًا.. وابتعدوا عن الأغذية المصنعة

بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية إلى اتباع نمط غذائي سليم، مع التركيز على أهمية وجبة الإفطار الصحي، لما لها من دور جوهري في رفع مستوى النشاط الذهني والبدني، وتحسين التحصيل الدراسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.