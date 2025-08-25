"البيئة" توجه رسالة للطلاب مع بداية العام: افطروا جيدًا.. وابتعدوا عن الأغذية المصنعة

بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية إلى اتباع نمط غذائي سليم، مع التركيز على أهمية وجبة الإفطار الصحي، لما لها من دور جوهري في رفع مستوى النشاط الذهني والبدني، وتحسين التحصيل الدراسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الوزارة أن التغذية السليمة تبدأ من المدرسة، مشيرة إلى أهمية تضمين الوجبات المدرسية عناصر غذائية غنية مثل الخضروات والفواكه الطازجة، الألبان ومشتقاتها الغنية بالكالسيوم، وبيض المائدة، لما تحتويه من بروتينات مفيدة تسهم في تقوية المناعة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
ونبّهت إلى مخاطر الاعتماد المفرط على الأغذية المصنعة والمشروبات الغازية، لما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة، وقدرتها على تقليل التركيز والانتباه داخل الفصول الدراسية.
كما دعت الوزارة أولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة إلى دعم ثقافة التغذية الصحية من خلال حملات توعوية وبرامج مدرسية عملية، تساهم في غرس العادات الغذائية المستدامة، وبناء جيل يتمتع بصحة أفضل وقادر على تحقيق الإبداع والعطاء والتطلعات المستقبلية.