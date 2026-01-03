تجنب هذا الخطأ الشائع.. طبيب أمريكي يكشف سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد

ووفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، أوضح الدكتور سيثي أن المشكلة الأساسية تكمن في الاندفاع نحو أنظمة قاسية دون تهيئة الجسم. وقال: "في شهر يناير من كل عام، تمتلئ عيادتي بأشخاص بدأوا حميات غذائية قاسية، ومع حلول منتصف الشهر، يعودون إلى عاداتهم القديمة، ويشعرون بالإحباط واليأس".