احذر جلطة القلب.. "النمر" يعرّف بـ"الأطعمة عالية مؤشر السكر" وبدائلها

قال استشاري وأستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تناول الأطعمة عالية مؤشر السكر، تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء على المدى البعيد، وفي مرضى القلب؛ لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.
وأوضح "النمر" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأطعمة عالية مؤشر السكر والتي تحتوي على سكريات سريعة الامتصاص، تشمل "الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والبطاطس، والمشروبات الغازية".
وأضاف: كما تشمل "الكيك، والكوكيز، والآيسكريم، والحلويات، والفطائر".
وأبان أن البديل هو أغذية منخفضة مؤشر السكر G.I وهي كثيرة ولله الحمد، وتضم "الأجبان، والبيض، واللحوم، والدجاج، والمكسرات، والخضروات، والفواكه".