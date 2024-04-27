احذر جلطة القلب.. "النمر" يعرّف بـ"الأطعمة عالية مؤشر السكر" وبدائلها

قال استشاري وأستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تناول الأطعمة عالية مؤشر السكر، تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء على المدى البعيد، وفي مرضى القلب؛ لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.