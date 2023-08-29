بشرى تَقدم طبي كبير.. تجربة ناجحة لدواء يخفض مؤشرات أمراض القلب

ويعزى أكثر من أربعة أخماس وفيات الأمراض القلبية الوعائية إلى النوبات القلبية والسكتات، ويحدث ثلث هذه الوفيات مبكرًا عند أشخاص تقل أعمارهم عن 70 عامًا، حسب منظمة الصحة العالمية.