دراسة: العيش قرب المناطق السامة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي العدواني بنسبة 30%

كشفت دراسة حديثة أُجريت في كلية الطب بجامعة ميامي أن النساء اللواتي يعشن بالقرب من مواقع “سوبر فاند” الملوثة والسامة في ولاية فلوريدا يواجهن زيادة بنسبة 30% في معدلات الإصابة بسرطان الثدي العدواني المقاوم للعلاج.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Medical Xpress، حلّلت الدراسة أكثر من 21 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي بين عامي 2015 و2019، وأظهرت النتائج أن العيش داخل مناطق تحتوي على مواقع “سوبر فاند” يرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع معدلات السرطان النقيلي، خصوصًا السرطان الثلاثي السلبي (TNBC) المعروف بصعوبة علاجه.
وتُعرف مواقع "سوبر فاند" بأنها مناطق ملوثة بنفايات خطرة وسامة ناجمة عن منشآت التصنيع القديمة ومكبات النفايات والمناجم، وتتطلب جهود تنظيف طويلة الأمد بتمويل من برنامج فيدرالي يحمل الاسم ذاته.
وقالت الدكتورة إيرين كوبيتز، خبيرة الأوبئة وقائدة الدراسة في مركز سيلفستر الشامل للسرطان: “لقد عبّر أفراد مجتمعنا منذ سنوات عن قلقهم من أن بيئتهم قد تكون سببًا في المرض، والآن لدينا بيانات علمية تُظهر أن مخاوفهم كانت في محلها”.
وتضم ولاية فلوريدا حاليًا 52 موقعًا نشطًا لسوبر فاند، وتشير النتائج إلى أن التعرّض للجسيمات الدقيقة (PM2.5) يزيد كذلك من خطر الإصابة بأنواع أكثر عدوانية من سرطان الثدي، خصوصًا في المناطق الجنوبية من الولاية.
ويمثل هذا البحث، الذي نُشر في مجلة Scientific Reports، إحدى أولى الدراسات التي تؤكد وجود صلة مباشرة بين التلوث البيئي وشدة سرطان الثدي.
وقال الدكتور أريستيديس تيلونيس، المشارك في التحليل الجزيئي للدراسة: “يرتبط مؤشر التلوث ارتباطًا وثيقًا بسرطانات الثدي الأكثر عدوانية، إنها علاقة بسيطة لكنها بالغة الأهمية”.
وتفتح هذه النتائج المجال أمام تطوير علاجات شخصية تراعي العوامل البيئية والجينية للمريضات، وتعيد تسليط الضوء على قضية العدالة البيئية والصحية في المدن الملوثة.