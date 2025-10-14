لها صلة بوفاة 17 طفلا.. "الصحة العالمية" تحذر من أدوية سعال ملوثة في الهند

وفي السياق ذاته، شددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على ضرورة تجنّب إعطاء أدوية السعال التي تُصرف دون وصفة طبية للأطفال دون سن الثانية، نظرًا لآثارها الجانبية الخطيرة، مؤكدة أن الرعاية الطبيعية البسيطة — مثل استخدام أجهزة ترطيب الهواء والعسل للأطفال فوق العام — أكثر أمانًا من الأدوية في حالات السعال الخفيف.