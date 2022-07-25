على مدار شهر.. هذا ما سيحدث لجسمك بعد التوقف عن تناول السكر

ووفقًا لإحصاء أجري قبل أعوام، تضاعفت أعداد المصابين بداء السكري 3 مرات على الأقل منذ عام 2000، وهو ما أسفر عن زيادة كلفة علاج المرض عالميًا إلى أكثر من 850 مليار دولار سنويًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.