مختص لـ"سبق": البكتيريا وراء كثير من آلام البطن في رمضان

يُعَد المغص وآلام البطن أحدَ أكثر التحديات الصحية التي تواجه كثيرًا من الناس خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لعدة أسباب من أهمها التغيرات الغذائية في نمط الأكل؛ مما يؤدي إلى تهيج المعدة والأمعاء، وظهور آلام في البطن.. وعلى الرغم من تلك الأسباب الشائعة؛ إلا أن هناك أسبابًا أخرى هي الأكثر شيوعًا من وجهة نظر الباحث في المايكروبيولوجي "نبيل مردد".