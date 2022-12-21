ليس مرتين أو ثلاثة.. هؤلاء الأشخاص لا تفارقهم الإنفلونزا طوال موسم نزلات البرد

وبحسب "موراي"؛ فإن مكان عمل الشخص وسلوكه في عمله يمكن أن يساهم في زيادة فرص الإصابة بالمرض؛ على سبيل المثال الأشخاص الذين يعملون من المنزل أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مقارنة مع الأشخاص أنفسهم في حال عَمِلوا في مكتب وقابلوا العديد من الأشخاص خلال اليوم.