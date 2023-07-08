مختصّ يكشف عن الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ عند النساء

وتابع، وفق روسيا اليوم: أنه يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تساقط الشعر، وعلى سبيل المثال: أثناء الحمل أو بعد الولادة أو أثناء انقطاع الطمث و"في سنّ اليأس؛ ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين؛ مما يجعل الشعر أرق وأكثر هشاشة".