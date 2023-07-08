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مختصّ يكشف عن الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ عند النساء
أبرزها أمراض المناعة الذاتية والتغيُّرات الهرمونية ومرحلة سنّ اليأس
كشف طبيب مختصّ عن الرابط بين تساقط الشعر المفاجئ عند النساء وأمراض المناعة الذاتية والتغيرات الهرمونية، وغيرها من المشاكل.
وأعلن الطبيب البريطاني للأمراض الباطنية، نيل باتيل، الذي حدّد الأسباب الرئيسية للصلع المفاجئ في مقابلة مع مجلة Express؛ أنه يمكن أن يكمن سبب داء الثعلبة في أحد أمراض المناعة الذاتية؛ حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر.
ويصيب هذا المرض الناس بغضّ النظر عن الجنس والعمر، ويتجلّى في ظهور بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية على فروة الرأس.
وتابع، وفق روسيا اليوم: أنه يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تساقط الشعر، وعلى سبيل المثال: أثناء الحمل أو بعد الولادة أو أثناء انقطاع الطمث و"في سنّ اليأس؛ ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين؛ مما يجعل الشعر أرق وأكثر هشاشة".