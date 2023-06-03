علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%

أظهرت اختبارات على علاج لسرطان الثدي في مراحله المبكرة، أنه يقلل من خطر تكرار الإصابة بنسبة 25%، بحسب نتائج تجربة سريرية كبيرة نُشرت الجمعة؛ ما يبعث آمالاً لمريضات كثيرات.
وكُشف عن هذه النتائج الأولية في أكبر مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، استضافته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو.
وعلّقت أخصائية الأورام في جامعة شيكاغو ريتا ناندا؛ التي لم تشارك في هذا العمل، على النتائج قائلة إنّ "هذه تجربة سريرية مهمة للغاية ستغيّر ممارسات الأطباء".
وطُوّر هذا العلاج الذي يحمل اسم "ريبوسيكليب" بوساطة شركة "نوفارتيس"، ضد أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً (يُسمى "إتش آر +/ إتش آر 2-").
هذا العلاج مستخدم بالفعل (مع العلاج الهرموني) لدى المرضى المصابين بالسرطان في مرحلة متقدمة مع نقائل.
كان الهدف من هذه الدراسة الجديدة اختبار هذا الدواء لسرطانات المرحلة المبكرة (1 إلى 3).
وتشتمل إدارة هذا المرض بشكلٍ عام على تدخلات جراحية وعلاجٍ إشعاعي، وربما على العلاج الكيميائي، تتبعها سنوات من العلاج الهرموني.