علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%

وعلّقت أخصائية الأورام في جامعة شيكاغو ريتا ناندا؛ التي لم تشارك في هذا العمل، على النتائج قائلة إنّ "هذه تجربة سريرية مهمة للغاية ستغيّر ممارسات الأطباء".