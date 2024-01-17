هل البنصر أطول من السبابة؟.. علامة قد تكون دليلًا على إصابتك باضطراب "السيكوباتية"

كشف باحثون عن علامة في اليد قد تكون دليلًا على وجود نوع من أنواع الاضطرابات النفسية "السيكوباتية"؛ مما يعني أن المرض قد تكون له جذور بيولوجيّة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الباحثون إن الأشخاص الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم أكثر عرضة لـ"الميول السيكوباتية".
ووفق الدراسة التي أعدها مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك ونشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي؛ قام العلماء بفحص أيدي 80 مشاركًا، 44 لديهم تشخيص سريري لاضطراب نفسي، و36 شخصًا من الأصحاء.
وأجرى الباحثون وفق "سكاي نيوز عربية" مسحًا تفصيليًّا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية.
وكشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين وجود الاضطراب النفسي وطول أصبع البنصر أكثر من بالسبابة.
وقد أظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والإستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.
وقال سيرج براند، الباحث الرئيسي في الدراسة: إن وجود هذه العلامة على الأصابع ليس مؤشرًا مؤكدًا على الاعتلال النفسي.