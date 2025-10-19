"الصحي السعودي" يوضح طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية.. ويوصي بالتطعيم والتباعد

أطلق المجلس الصحي السعودي حملة توعوية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، تضمنت مجموعة من الإرشادات الصحية التي تهدف إلى تقليل فرص العدوى والحد من انتشار المرض، مؤكدًا أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا كخطوة وقائية أساسية.
ودعا المجلس إلى تجنب لمس العين أو الفم مباشرة، والحرص على غسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر، إلى جانب استخدام المناديل عند العطاس والسعال، للحفاظ على بيئة صحية آمنة.
كما شدد على أهمية تهوية الأماكن المغلقة، والحفاظ على نظافة المكان بشكل مستمر، مع تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة في مواسم انتشار العدوى.