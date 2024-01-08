تناول طعامك مبكرًا.. دراسة: كل ساعة تأخير لموعد الوجبات تهدد القلب والدماغ

وعلى الرغم من أن النتائج ستحتاج إلى تكرارها في مزيد من الدراسات؛ إلا أن البحث يشير إلى أن التعود على تناول الطعام مبكرًا وأخذ استراحة طويلة من الطعام بين الوجبة الأخيرة في المساء والأولى في صباح اليوم التالي؛ يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية.