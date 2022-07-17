بشرى خير.. مشروب يحد من السكر بالدم في دقائق

عادة ما تكون عصائر الفاكهة ممنوعة بالنسبة لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2، لأنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، لكن بحثاً حديثًا كشف أن مشروبًا واحداً قد يكون استثناءً، لأنه قد يعمل على انخفاض مستويات السكر في الدم.
وحسب تقرير على صحيفة "الديلي إكسبرس" البريطانية، فقد بحثت دراسة في آثار تناول كوب واحد من عصير الرمان على مستويات السكر في الدم.
وشارك في التجارب 21 فردًا يتمتعون بوزن صحي وطبيعي، وتم إخبارهم بشكل عشوائي بشرب الماء وعصير الرمان ومشروب قائم على الماء لمطابقة محتوى السكر في عصير الرمان.
وكشفت نتائج البحث، أن تناول الماء لم يغير مستويات السكر في الدم لدى أي مشارك، لكن عصير الرمان حقق نتائج رائعة، حسب مجلة "Current Developments in Nutrition ".
وتعرض أولئك الذين يعانون من انخفاض الأنسولين في الدم أثناء الصيام لانخفاض كبير في غلوكوز الدم لديهم خلال 15 دقيقة.
فيما خلص البحث إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان من المحتمل أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز لدى البشر.
يشار إلى أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأشياء الجيدة غنية بمضادات الأكسدة، حسب "العربية نت".
يحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأشياء الجيدة غنية بمضادات الأكسدة.
وتقول إحدى النظريات إن مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين لديك.
في حين أن الآليات الكامنة وراء عصير الرمان ومستويات السكر في الدم ليست واضحة تماماً، إلا أن هناك المزيد من الأبحاث التي تدعم تأثيره.