بشرى خير.. مشروب يحد من السكر بالدم في دقائق

عادة ما تكون عصائر الفاكهة ممنوعة بالنسبة لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2، لأنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، لكن بحثاً حديثًا كشف أن مشروبًا واحداً قد يكون استثناءً، لأنه قد يعمل على انخفاض مستويات السكر في الدم.