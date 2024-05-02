لنوم أفضل.. نصائح مهمة بشأن اختيار الأطعمة ومواعيد الوجبات

وحسب "وول ستريت جورنال"، تُظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام قريبًا من وقت النوم، لديهم جودة نوم منخفضة؛ حيث يعتقد الباحثون أن هذا قد يرتبط جزئيًّا بدرجة حرارة الجسم، الذي يبرد عادة قبل النوم، وهذا جزء مهم من إيقاع الساعة البيولوجية، بينما على العكس فإن عملية الهضم تسخن الجسم؛ مما يعيق هذه العملية.