دراسة كشفت "السر العجيب".. لماذا تزيد الإصابة بالزكام في الشتاء؟

مع كل عام وعند دخولنا في فصل الشتاء، تزداد حالات الإصابة بالزكام ونزلات البرد؛ الأمر الذي دفع العلماء للتفكير في أسباب الارتباط؛ ففيما يبدو أن المؤشرات تثبت أن ذلك التغير سببه الأنف.