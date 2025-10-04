لذيذة ولكن.. هل تسبب الفواكه المجففة ارتفاع السكر في الدم؟

أشار تقرير حديث نشره موقع «فيري ويل هيلث» إلى أن الفواكه المجففة تحتوي على تركيز أعلى من السكر مقارنة بالفواكه الطازجة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم لدى بعض الأشخاص.
وأوضح التقرير أن إزالة الماء من الفواكه يجعلها مصدرًا مركزًا للسكريات الطبيعية، مشيرًا إلى أن ربع كوب من الزبيب يحتوي على كمية الكربوهيدرات نفسها الموجودة في كوب كامل من العنب، لكنه يُتناول بسهولة وسرعة أكبر، ما يؤدي إلى امتصاص أسرع للسكر.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الفواكه الطازجة تحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يجعل ارتفاع السكر في الدم تدريجيًا وليس حادًا.
ونقل الموقع عن خبراء تغذية أن تناول حصص صغيرة من الفواكه المجففة مع أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية يمكن أن يقلل من تأثيرها على سكر الدم، مؤكدين أن كلا النوعين من الفواكه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي.
كما لفت إلى أن الفواكه المجففة تحتوي على ألياف ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، تسهم في موازنة تأثير السكر، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الخلايا وتحسّن حساسية الأنسولين.
ونصح التقرير بالبحث عن أنواع خالية من السكر المضاف وتناولها باعتدال مع وجبات متوازنة لتفادي الارتفاع السريع في مستويات الجلوكوز.
وأشار كذلك إلى أن مرضى السكري يحتاجون إلى حذر إضافي عند تناول الفواكه المجففة نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية وسكريات مركزة، موضحًا أنه لا داعي لتجنبها تمامًا، بل يكفي التحكم في الكميات وطريقة التناول للحفاظ على التوازن والشعور بالشبع لفترة أطول.