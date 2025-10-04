لذيذة ولكن.. هل تسبب الفواكه المجففة ارتفاع السكر في الدم؟

وأوضح التقرير أن إزالة الماء من الفواكه يجعلها مصدرًا مركزًا للسكريات الطبيعية، مشيرًا إلى أن ربع كوب من الزبيب يحتوي على كمية الكربوهيدرات نفسها الموجودة في كوب كامل من العنب، لكنه يُتناول بسهولة وسرعة أكبر، ما يؤدي إلى امتصاص أسرع للسكر.