شاهد.. طبيب الأسرة "الشهري" يُحذِّر: متى يتسبب الشاي والقهوة في سرطان المريء؟

حذَّر طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، من تناول المشروبات الساخنة، مشيرًا في مقطع فيديو، نشره على حسابه في منصة (إكس)، بعنوان: "متى يتسبب الشاي والقهوة في سرطان للمريء؟"، إلى أن ذلك قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث جروح في الطبقة المبطنة للمريء.