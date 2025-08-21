"وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي".. دراسة تكشف لماذا يشيخ بعض الناس أسرع من غيرهم!

استخدم الباحثون دراسة الجينات لمئات الآلاف من المشاركين من البنك الحيوي البريطاني ومجموعات بيانات عامة أخرى، وتمكنوا من اكتشاف 408 جينات مرتبطة بالشيخوخة المتسارعة، وهي تزيد كثيرًا عن 37 جينًا تم تحديدها سابقًا. ووجد الفريق أن بعض الجينات ترتبط بستة أنواع غير صحية من الشيخوخة تشمل: الإعاقة، وضعف الإدراك، ومشاكل التمثيل الغذائي، وأمراضًا متعددة، ونمط حياة غير صحي بشكل عام، ومحدودية الدعم الاجتماعي. وارتبطت بعض الجينات بوظيفة المناعة والزهايمر، بينما ظهر جين FTO المسبّب للسمنة في العديد من فئات الشيخوخة غير الصحية.