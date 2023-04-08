أسبابها عدة فاحذرها.. "الحازوقة".. مرض خطير قد يحدق بك بهذه الحالة!

ويحدث شيئان يجعلان جسمك يصدر صوت التشنج الشهير، وهما: ينقبض الحجاب الحاجز ويسحب للأسفل بين أنفاسك الطبيعية، ويمتص الهواء للداخل، وبعد ذلك مباشرة، يتم إغلاق الجزء العلوي من القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) لفترة وجيزة، لمنع دخول المزيد من الهواء، وهذا هو الوقت الذي ستصدر فيه صوتاً، كما لا يمكنك التحكم في الحازوقة غير المرغوب فيها، لكن في معظم الحالات تميل الحالة إلى الاختفاء من تلقاء نفسها".