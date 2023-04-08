أسبابها عدة فاحذرها.. "الحازوقة".. مرض خطير قد يحدق بك بهذه الحالة!

غالباً لا يوجد سببٌ واضحٌ وراء التشنجات الصغيرة المزعجة "الحازوقة" أو ما تُعرف بـ"الزغطة"، ويمكن أن يكون سببها الإجهاد أو تناول الطعام أو تناول مشروب غازي، ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون التشنجات "الحازوقة" علامة على شيء خطير.
وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن تشنجات الفم غير الضارة قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، فيما أكّدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب التلطيفي والمسكن أن ما يصل إلى 40 بالمئة من مرضى السرطان يُصابون بالحازوقة "الزغطة".
ووجدت دراسة أخرى أنه بالنسبة لواحد من كل 10 مرضى بالسرطان، يمكن أن يستمر التشنج لأكثر من 48 ساعة، وذكرت مجلة The Atlantic أن الأشخاص الذين يعانون سرطاناً في صدرهم أو حلقهم أو رأسهم، في أي مكان في الجسم على طول مسار "الحازوقة"، قد يتعرّض لها.
لكن الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي، والمنشطات، والمواد الأفيونية، يمكن أن تسبّب لهم ذلك أيضاً، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
تحدث الحازوقة عندما يحصل تشنج في الحجاب الحاجز خلال عملية التنفس، وفقاً لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، والحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة على شكل قبة تقع تحت رئتيك وتتقلص بشكل إيقاعي لمساعدتك على التنفس.
ويحدث شيئان يجعلان جسمك يصدر صوت التشنج الشهير، وهما: ينقبض الحجاب الحاجز ويسحب للأسفل بين أنفاسك الطبيعية، ويمتص الهواء للداخل، وبعد ذلك مباشرة، يتم إغلاق الجزء العلوي من القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) لفترة وجيزة، لمنع دخول المزيد من الهواء، وهذا هو الوقت الذي ستصدر فيه صوتاً، كما لا يمكنك التحكم في الحازوقة غير المرغوب فيها، لكن في معظم الحالات تميل الحالة إلى الاختفاء من تلقاء نفسها".