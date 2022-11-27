عندما يحل ظلام الشتاء.. 3 وصفات مُجَربة تطرد عنك الخمول والإرهاق

"وصفة مجرّبة"

وينصح خبراء تغذية بتناول "السلطة الفائقة" التي تُمد جسمك بالحديد؛ حيث تجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي؛ حيث يتم تحميص ملعقتين كبيرتين من بذور اليقطين في مقلاة لمدة 2- 3 دقائق، ثم وضع كيس من أوراق السبانخ الصغيرة المغسولة في وعاء كبير، وإضافة نصف علبة من الحمص المصفى، وعدد قليل من المشمش المفروم، وحفنة من الطماطم الكرزية المقطعة إلى أرباع، وبعض الزيتون الأسود المقطع إلى أنصاف.