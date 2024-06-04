فتش عن المعجنات.."الخضيري" يكشف عن أفضل علاج وحل لـ"الكبد الدهنية"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن معظم مشاكل الجسم المرضية قد يكون سبببها تراكم الشحوم حول الكبد أو ما يسمى بـ"الكبد الدهنية"، مشيراً إلى أنها أغلب هذه المشاكل ليست بسبب الدهون ولا الشحوم ولا الزيوت لكنها بسبب زيادة السكريات والمعجنات فقط.