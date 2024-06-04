فتش عن المعجنات.."الخضيري" يكشف عن أفضل علاج وحل لـ"الكبد الدهنية"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن معظم مشاكل الجسم المرضية قد يكون سبببها تراكم الشحوم حول الكبد أو ما يسمى بـ"الكبد الدهنية"، مشيراً إلى أنها أغلب هذه المشاكل ليست بسبب الدهون ولا الشحوم ولا الزيوت لكنها بسبب زيادة السكريات والمعجنات فقط.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أفضل علاج وحل هو الصيام والتجويع وقطع السكريات والحلويات والمعجنات؛ لأن الجوع والصوم يحفّز هرمونات وإنزيمات إذابة الدهون في الجسم وبالذات حول الكبد ويكسرها ليحولها إلى طاقة بديلة لانقطاعك عن السكريات الخارجية، ويستخدمها للطاقة وتتفكك من الكبد ومن جسمك.