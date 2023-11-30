أمراض قلب وسمنة وسكري.. تحذير شديد اللهجة من "مستحضرات العناية بالشعر"

وبحثت أحدث دراسة نُشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، في المواد الكيميائية التي تطلقها منتجات العناية بالشعر في الهواء عند استخدامها، وطُلِب من حوالى 46 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، تكرار روتين العناية بالشعر، باستخدام المنتجات، بشكل منفصل في بيئة شبيهة بالمنزل خاضعة للرقابة.