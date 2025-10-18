4 اختبارات دم أساسية بعد سن الأربعين.. مفتاح العيش بصحة حتى الـ100

ينصح الدكتور دين إيغيت، أحد أبرز الأطباء البريطانيين، بإجراء أربعة اختبارات دم رئيسية لمراقبة صحة الجسم بعد سن الأربعين، مؤكدًا أنها أفضل وسيلة للكشف المبكر عن المشكلات الصحية وتجنّب الأمراض المزمنة لمن يسعون إلى عيش حياة أطول وأكثر صحة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجسم يبدأ في التغيّر تدريجيًا بعد الأربعين، ما يجعل الفحوص الدورية ضرورية لاكتشاف العلامات التحذيرية قبل فوات الأوان.
ويعدّ فحص مستويات الكوليسترول والدهون من أهم هذه الاختبارات، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول "الضار" إلى تراكم اللويحات داخل الأوعية الدموية، مسببًا أمراض القلب والسكتة الدماغية.
كما يشدد الخبراء على أهمية فحص وظائف الكلى، من خلال قياس مستويات الكرياتينين في الدم لمعرفة قدرة الكلى على التخلص من السموم، خاصة وأن أمراض الكلى غالبًا ما تتطور بصمت دون أعراض حتى المراحل المتقدمة.
أما فحص السكر في الدم فيُعد ضروريًا لرصد احتمالية الإصابة بالسكري أو مقدماته، من خلال تحليل الهيموغلوبين السكري (HbA1c)، الذي يقيس متوسط مستويات الجلوكوز في الدم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
ويأتي أخيرًا قياس ضغط الدم، الذي يُعتبر مؤشرًا دقيقًا على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يؤدي ارتفاعه المزمن إلى مخاطر جسيمة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي.
ويخلص الدكتور إيغيت إلى أن هذه الفحوص الأربعة تمثّل خريطة طريق للوقاية من الشيخوخة المبكرة، موصيًا بإجرائها دوريًا بعد سن الأربعين لضمان الحفاظ على صحة القلب والكلى والدماغ حتى المئة عامًا.