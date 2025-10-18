4 اختبارات دم أساسية بعد سن الأربعين.. مفتاح العيش بصحة حتى الـ100

كما يشدد الخبراء على أهمية فحص وظائف الكلى، من خلال قياس مستويات الكرياتينين في الدم لمعرفة قدرة الكلى على التخلص من السموم، خاصة وأن أمراض الكلى غالبًا ما تتطور بصمت دون أعراض حتى المراحل المتقدمة.