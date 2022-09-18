شملت 78 ألف شخص.. دراسة: هذا عدد الخطوات التي تقي من الأمراض الخطيرة

وبحسب محطة "سي بي سي" الكندية، قال أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، بورخا ديل بوزو كروز، إن هدف المشي 10000 خطوة نشأ في الواقع من حملة تسويق يابانية في الستينيات تهدف إلى بيع عدادات الخطوات، التي حلت مكانها لاحقًا الساعات الذكية.