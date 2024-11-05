"استشاري" يحذّر: هذه الأطعمة في وجبة العشاء ترهق بنكرياس مرضى السكري.. تجنَّبوها

حذَّر الدكتور عبدالرحمن بخاري؛ استشاري التخصُّص الدقيق في أمراض السكري، من بعض الأطعمة التي تُعَد "خفيفة"، ويستهلكها كثيرون في وجبة العشاء، مثل "المطبّق"، والفطائر، والشابورة، والشعيرية سريعة التحضير، وما في حكمها؛ لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة؛ ما يضع عبئاً كبيراً على البنكرياس لإفراز كمياتٍ أكبر من الأنسولين بهدف التحكم في السكر بعد الوجبة.
وأوضح الدكتور "بخاري"؛ أن تناول هذه الأطعمة مجتمعة في وجبة واحدة يعزّز تراكم الكربوهيدرات والسكر، خاصةً مع إضافة مصادر أخرى للسكريات والكربوهيدرات؛ كالموز، والنوتيلا، أو الشاي المحلى بالسكر.
وبيّن د. "بخاري"؛ أن هذه الوجبات تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم بشكلٍ ملحوظٍ؛ ما يؤثر في صحة مرضى السكري بشكلٍ عام.
وأكَّد ضرورة الاعتدال في تناول هذه الأطعمة؛ ناصحاً عدم جمعها في وجبة واحدة، وتجنُّب تناولها بشكلٍ يومي، وتقليل الكمية عند استهلاكها للحد من تأثيرها على البنكرياس.