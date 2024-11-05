"استشاري" يحذّر: هذه الأطعمة في وجبة العشاء ترهق بنكرياس مرضى السكري.. تجنَّبوها

حذَّر الدكتور عبدالرحمن بخاري؛ استشاري التخصُّص الدقيق في أمراض السكري، من بعض الأطعمة التي تُعَد "خفيفة"، ويستهلكها كثيرون في وجبة العشاء، مثل "المطبّق"، والفطائر، والشابورة، والشعيرية سريعة التحضير، وما في حكمها؛ لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة؛ ما يضع عبئاً كبيراً على البنكرياس لإفراز كمياتٍ أكبر من الأنسولين بهدف التحكم في السكر بعد الوجبة.