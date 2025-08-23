في 8 أسابيع فقط.. استشاري يطرح وصفة سريعة لخسارة الوزن دون حرمان أو حساب سعرات

وأشار الشهري إلى أن هذا النظام قريب من ما يُعرف بالنظام المبني على النبات (Plant-based diet) المعتمد على الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات، لكنه لا يستبعد المنتجات الحيوانية، فيما يبتعد عن الأغذية المصنعة عالية التكرير. وأوضح أنه يختلف عن النظام النباتي الصرف (Vegan) الذي يستبعد المنتجات الحيوانية تمامًا، مؤكدًا أن النظام الذي ينصح به أقرب إلى جذور البشرية ولا يختلف كثيرًا عن حمية البحر المتوسط المعروفة عالميًا بفوائدها الصحية.